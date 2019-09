Pavullo, venerdì 27 settembre riapre la SP 26 di Castagneto

A Pavullo dalle ore 12 di venerdì 27 settembre, riapre per tutti i veicoli il tratto della strada provinciale 26 di Samone, vicino alla frazione di Castagneto, chiuso al transito dallo scorso 22 marzo a causa dei danni provocati da una frana storica che si era rimessa in movimento.

I tecnici del servizio provinciale Viabilità hanno concluso un primo intervento di ripristino del tratto franato che per alcuni giorni rimarrà con il fondo stradale in stabilizzato, in vista della definitiva asfaltatura non appena il fondo stesso si sarà assestato.

I lavori sono stati realizzati dalla ditta Bonfatti di Castelnuovo Rangone per un importo di 60 mila euro finanziati con risorse della Protezione civile regionale.

La Provincia, infine, sta progettando un ulteriore intervento di consolidamento strutturale dell’intero versante, attraverso la realizzazione di un sistema di fondazioni profonde, in un tratto dove in passato si sono verificati altri fenomeni di dissesto causati da una frana storica.