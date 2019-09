Venerdì sciopero del personale della regione Toscana del Gruppo FS

Circoleranno regolarmente le Frecce e i treni a lunga percorrenza in occasione dello sciopero del personale della regione Toscana del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, proclamato dalla Segreteria Regionale di una sigla sindacale autonoma dalle 9.00 alle 17.00 di venerdì 27 settembre 2019. Per i treni Regionali, in Toscana e nelle, Trenitalia assicura la regolarità dei collegamenti pendolari con possibili modifiche nelle ore fuori dalle fasce pendolari. L’agitazione sindacale potrà comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.