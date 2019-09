A Reggio Emilia il Camper di YoungERcard per raccontare il volontariato e l’impegno civico dei ragazzi

A Reggio Emilia il Camper di YoungERcard per raccontare il volontariato e...

In città sono in media 3.000 all’anno i ragazzi iscritti alla carta della Regione Emilia-Romagna, 500 gli appartenenti al ‘gruppo’ Giovani protagonisti

Raggiunge e fa tappa anche a Reggio Emilia, lunedì 30 settembre, il camper che sta attraversando l’Emilia–Romagna per raccontare la comunità della youngERcard e dei Giovani protagonisti.

L’iniziativa, promossa dalla Regione Emilia-Romagna in collaborazione con i Comuni, prevede in totale 35 tappe del camper, che toccherà sia i comuni capoluogo che altre città. Il camper, partito da Piacenza, approderà a Ravenna il 18 ottobre per il festival “YoungER Community Days”.

A bordo del camper, cinque ragazzi under 30 che andranno a incontrare, intervistare e dare voce alle tante esperienze di protagonismo giovanile legate alla YoungERcard e, più in generale, a raccontare il punto di vista dei giovani e il panorama del volontariato in Emilia-Romagna. Il camper è attrezzato con una piccola sala di registrazione e montaggio audio/video che consente ai ragazzi di testimoniare gli incontri con riprese e interviste, da condividere poi sui social della Regione e dei Comuni.

Lunedì 30 settembre il camper fa tappa a Reggio Emilia per incontrare i giovani volontari dei progetti R+ / Giovani protagonisti, nello specifico: Passaparola, Avis, Labav (Laboratorio avanzato di cittadinanza attiva) e Biblioteca di Rosta Nuova.

Il programma è questo:

– 9.30: intervista alla volontaria di Passaparola, in via F.lli Rosselli 10;

– 10.30/11: intervista alla volontaria di Avis alla Casa del dono via Clementi 2/A;

– 14.30/15: intervista ai volontari del Labav allo lo Spazio #viacassoliuno in via Cassoli 1;

– 15.30: intervista a una volontaria alla Biblioteca di Rosta Nuova.

YoungERcard e Giovani protagonisti

YoungERcard, nata nel 2014, è la carta ideata dalla Regione Emilia-Romagna per i giovani di età compresa tra i 14 e i 29 anni residenti, studenti o lavoratori in Emilia-Romagna. E’ distribuita gratuitamente dagli Enti locali sul territorio tramite Informagiovani, biblioteche, centri di aggregazione ed uffici comunali e riserva ai titolari una serie di agevolazioni per la fruizione di servizi culturali e sportivi (come teatri, cinema e palestre) e sconti presso numerosi esercizi commerciali.

Le convenzioni messe a disposizione sono sia locali che regionali, riguardano quindi sia piccoli negozi e ristoranti che catene e grande distribuzione.

youngERcard ha un valore in più, è anche una “carta di cittadinanza”. Offre infatti ai giovani varie opportunità di partecipazione a progetti di cittadinanza attiva e li invita a diventare “Giovani protagonisti”, ovvero a investire parte del proprio tempo e del proprio impegno in interessanti progetti di volontariato. I progetti vengono organizzati in collaborazione con enti locali, associazioni, università, scuole, polisportive, circoli, cooperative sociali. Hanno una durata compresa tra le 20 e le 80 ore e possono riguardare diversi ambiti: sociale, educativo, artistico, culturale, informatico, linguistico, ambientale, sportivo.

Ogni ora di volontariato svolto vale un punto che viene caricato sulla youngERcard e al raggiungimento di 20 e 80 punti il ragazzo ha diritto a un premio. Chi partecipa alle attività di Giovani Protagonisti, inoltre, ottiene crediti in ambito scolastico e universitario.

Dal 2014 ad oggi la youngERcard ha visto una crescita costante di iscrizioni.

A Reggio Emilia i “Giovani protagonisti” sono circa 500 e gli iscritti alla youngERcard sono in media 3.000 all’anno.

In ambito regionale, dai 12.342 giovani aderenti nel 2014 si sono raggiunti i 56.871 nel 2018 (+78,3%).

Di questi il 57,4% sono ragazze, il 42,6% ragazzi. Il 35,9% ha tra i 14 e i 18 anni, il 64,1% tra i 19 e i 26 anni. Ancora: il 90,1% studia, il 5,3% lavora, il 4,6% non lavora.

I ragazzi che hanno deciso di partecipare alle attività di volontariato di “Giovani protagonisti” collegate alla youngERcard sono aumentati costantemente dal 2014 al 2018, per un totale di 4.840 ragazzi protagonisti nel 2018.

In regione, i punti di distribuzione della card sono 212, le convenzioni 1.963, i progetti di volontariato 1.672 e sono 350 gli operatori dei territori abilitati.

Per info. su youngERcard e Giovani protagonisti: www.portalegiovani.comune.re.it

Per info. Su R+: www.comune.re.it/errepiu