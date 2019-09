Alcune limitazioni al traffico previste nei prossimi giorni a Reggio Emilia

Al fine di consentire la realizzazione di una rotatoria e di un marciapiede, all’incrocio tra via della Pace e via della Tromba, a Marmirolo, dal 30 settembre al 31 dicembre 2019, si rendono necessari il restringimento della carreggiata stradale e, durante le fasi lavorative più complesse, temporanee deviazioni del traffico o istituzione di sensi unici alternati. Tali modifiche temporanee alla viabilità saranno segnalate sul posto da cartelli e regolate da personale preposto.

***

Per consentire il proseguimento di lavori svolti da Ireti – scavi per la sostituzione della rete acqua e relativi allacci alle abitazioni – in via Bartolo da Sassoferrato, nel tratto compreso tra via Fratelli Rosselli e il ponte sul torrente Modolena (a Villa Coviolo), dal 30 settembre al 15 ottobre 2019, dalle ore 8 alle 19, vigono alcune modifiche alla viabilità:

– l’interruzione del transito veicolare, eccetto residenti, scuolabus e coloro che sono diretti agli istituiti scolastici negli orari di accesso e uscita degli studenti;

– l’istituzione del divieto di sosta con rimozione nelle aree interessate dal cantiere.

Le deviazioni e i percorsi alternativi saranno indicati sul posto da apposita segnaletica.

***

Per la realizzazione di riprese cinematografiche per la serie tv ‘La guerra è finita’, incorso a Reggio Emilia, dal 29 settembre al 3 ottobre, nelle vie San Filippo, Tavolata e don Jodi e nel controviale di viale dei Mille, sono attivate alcune limitazioni della viabilità:

– dal 29 settembre al 3 ottobre 2019 in via San Filippo, nel tratto compreso tra il civico 15 e via Tavolata, divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati dalle ore 1 del 29 settembre alle ore 24 del 3 ottobre 2019;

– dal 28 settembre al primo ottobre 2019 nel controviale di viale dei Mille, nel tratto compreso tra via Tiziano e via Tiepolo, divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 12 del 28 settembre alle ore 15 del primo ottobre 2019;

– dalle ore 00 alle ore 3 del primo ottobre 2019, divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati in via don Jodi, da via Campo Marzio a fronte del civico 5/A e dal civico 10 a via San Filippo.

La Polizia Locale ha facoltà di provvedere ad adottare ulteriori o diversi provvedimenti qualora la situazione lo richieda. Segnaletica sul posto.

***

Per lavori sulla rete del teleriscaldamento, dal primo al 18 ottobre prossimi, in via De Falla (quartiere Orologio), nel tratto compreso tra il passo carraio del civico 18 e l’intersezione con via Wagner, sono previsti il restringimento di carreggiata, il senso unico alternato regolato a vista o da movieri, a seconda delle necessità del traffico, e il divieto di sosta con rimozione nelle aree interessate dal cantiere.