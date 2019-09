Cardone (PSI): “E’ mai possibile una cosa del genere dopo Bibbiano?”

Martedì nella frazione di Montebaranzone, in Comune di Prignano, è accaduto un fatto qualificabile come “fuori dal normale“ in una materia, gli affidi minori, che proprio in questi giorni sta facendo discutere a tutti i livelli. Come riportato dalla stampa, una donna di 23 anni si è barricata in casa con la minaccia di omicidio/suicidio.

Causa petendi un decreto del Tribunale dei minori di Modena per prendere in carico la figlia di circa 3 anni. Situazione critica ed emotiva per ogni mamma con il tragico finale, la consegna della bimba e l’arresto per sequestro di persona.

Sul posto un folto nucleo di militari appartenenti anche a nuclei speciali, quali antiterrorismo, gruppo intervento speciale Procura, pompieri.

Dal punto di vista del sociale, Prignano ha aderito all’Associazione dei Comuni del Distretto Ceramico di Sassuolo, quindi competente nella trattazione della pratica della mamma in questione.

Strano che la politica solitamente attenta ad ogni buca sulla strada sia sfuggito un fatto di tale gravità…….moralisti e benpensanti dove sono andati a finire ?

Invitiamo qualche Consigliere di buona volontà a presentare una interrogazione all’associazione per conoscere i fatti ed antefatti, nel pieno rispetto della famiglia.

Al militare che ha convinto con la dolcezza ed il dialogo, la mamma alla collaborazione ed al rispetto delle Istituzioni va il nostro ringraziamento.

Mario Cardone – PSI Sassuolo