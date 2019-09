In 500 in marcia, festosi e colorati

Festoso e colorato, il corteo che ha attraversato la città, muovendo dal Parco Ducale, nel pomeriggio. Non meno do 500 alunni (e genitori) delle primarie cittadine ‘reclutati’ dall’associazione “Friday for planet” per dare il loro contributo alla marcia per il clima.

La ‘Banda Bum’ ad aprire il corteo, uno striscione («Cosa posso fare io per il mondo?», lo slogan) a ‘difenderlo’, qualche slogan e molta di quell’innocente allegria che accompagna occasioni che valgono un pomeriggio speso a marciare per un domani migliore. Non chiamateli ‘gretini’, però: sono belli, sono giovani, in questo caso giovanissimi, e sono il nostro futuro.

E quando ballano sul prato del Parco Ducale, o salgono – disciplinati – lungo via Racchetta sciamando tra piazza Grande e piazza Piccola, piace pensare che un futuro (magari anche bello) possa esserci per tutti.