Reggio Emilia: negli slip le dosi di cocaina e hascisc pronte allo spaccio

In sospetta attesa in via Paradisi, nei pressi della stazione ferroviaria di Reggio Emilia, è stato attenzionato dai carabinieri in borghese della sezione operativa della Compagnia di Reggio Emilia che l’hanno notato effettuare un rapido scambio con un giovane. Un atteggiamento ricondotto ad una chiara attività di spaccio di sostanze stupefacenti, che ha visto i militar intervenire per cercare di bloccare i protagonisti dello scambio. E mentre il giovane acquirente riusciva a dileguarsi, il nordafricano veniva raggiunto e fermato dai carabinieri che seppur a fatica, data la resistenza opposta, veniva bloccato e scoperto pusher.

Oltre ad aver gettato a terra una dose di cocaina, negli slip i militari rinvenivano altre due dosi di cocaina ed una di hascisc, tutto sequestrato unitamente al danaro per circa 600 euro posseduto dallo straniero. Contante ritenuto peraltro provento dello spaccio alla luce dello stato di nullatenenza dell’uomo. Per questo motivo, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Reggio Emilia hanno arrestato il 28enne tunisino H.K., in Italia senza fissa dimora, ristretto al termine delle formalità di rito a disposizione della Procura reggiana.