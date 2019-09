Reggio Emilia, papilloma Virus: appuntamenti rinviati per carenza del vaccino

A causa della carenza sul mercato di dosi di vaccino contro l’HPV, nelle prossime settimane si potranno verificare criticità per l’effettuazione della vaccinazione. Gli operatori del Servizi sanitari vaccinali contatteranno le famiglie dei ragazzi e delle ragazze già prenotati per informarli del rinvio dell’appuntamento. L’Ausl di Reggio Emilia per il disagio, la ripresa regolare delle attività vaccinali sarà comunicata tempestivamente.