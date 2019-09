Alto Adige a Tavola, dal 4 a domenica 6 ottobre a Formigine

Da venerdì 4 a domenica 6 ottobre 2019, ospitata nella cornice di Piazzale Calcagnini a Formigine, si terrà l’iniziativa “Alto Adige a Tavola”. L’evento rappresenta un gustoso appuntamento con l’enogastronomia altoatesina e passeggiare tra le bancarelle di questo mercatino sarà come immergersi in un piccolo angolo di Alto Adige. La radicata tradizione della sua gente si esprime non solo attraverso un’incantevole atmosfera di montagna, ma anche con la qualità e genuinità dei suoi prodotti.

Terra di confine, l’Alto Adige è un territorio unico tra vette alpine e valli che, a seconda delle latitudini, danno origine ad una produzione enogastronomica di assoluta eccellenza. Vino e speck sono i prodotti tipici altoatesini più conosciuti, ai quali si aggiungono produzioni tipiche legate ai territori montani, dove tradizione e passione per la buona tavola possono contare sulla qualità delle materie prime. E’ previsto una parte di somministrazione di piatti tipici altoatesini.

Non perdere questo appuntamento con l’Alto Adige, dove cultura e tradizioni sono gelosamente conservate in un territorio vocato all’ospitalità.

Alto Adige a Tavola – da giovedì 4 a domenica 6 ottobre – Formigine – Piazzale Calcagnini. Orari: venerdì dalle 12.00 alle 22.00, sabato dalle 9.00 alle 23.00 domenica dalle 9 alle 21.