Corteggia una ragazza, ma viene picchiato dal fratello

Non accetta la relazione della sorella con un coetaneo tanto da arrivare a picchiare lo spasimante. I fatti si sono verificati lo scorso luglio a Castelnuovo di Sotto. Una sera un minorenne del luogo incontra in paese la sorella, per altro più grande di lui, in compagnia di un coetaneo. Una relazione non accettata dal giovane che si oppone pubblicamente alla loro frequentazione tanto da farne scaturire un acceso diverbio che, ben presto, degenera in violenza.

A soccombere è il compagno della ragazza, colpito più volte con calci e pugni, tanto da essere costretto a rivolgersi al pronto soccorso da dove viene dimesso con una prognosi di sette giorni. Da qui l’intervento dei Carabinieri della locale Stazione che, allertati per quanto stava accadendo in paese, sono corsi sul posto ove hanno proceduto all’identificazione della parti e alla ricostruzione dei fatti.

Ricevuta la denuncia della vittima, una volta conclusi gli accertamenti, gli uomini dell’Arma giovedì scorso hanno proceduto a segnalare l’accaduto alla Procura della Repubblica per i minori di Bologna, dinanzi alla quale il giovane castelnovese dovrà ora rispondere dell’accusa di lesioni personali.