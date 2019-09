Inaugurata in un clima di festa la 548ma Fiera di San Michele a Castelnovo Monti

Ha preso il via all’insegna di una bellissima giornata di sole, e di affluenze già molto alte, la Fiera di San Michele, inaugurata questa mattina con l’Inno d’Italia dalla Banda di Felina. Il taglio del nastro ha visto la partecipazione del Sindaco di Castelnovo Monti Enrico Bini, insieme agli altri membri della Giunta, consiglieri di maggioranza, il capogruppo di minoranza Alessandro Davoli, l’Assessore regionale all’Agricoltura Simona Caselli, l’Eurodeputata Sabrina Pignedoli. Presenti anche tanti Sindaci dell’Unione Appennino e dei territori vicini: Stefano Costi (Casina), Fabio Ruffini (Vetto), Tiziano Borghi (Carpineti), Vincenzo Volpi (Toano), Antonio Manari (Ventasso), Fabrizio Corti (Baiso), e i rappresentanti istituzionali del Comuni gemellati di Illingen e Voreppe.

Domani, domenica, e lunedì 30 settembre la Fiera continua. La giornata domenicale è quella in cui tradizionalmente si registra la maggiore affluenza. Continueranno le attrattive legate ad agricoltura, economia, tradizioni, prodotti tipici, divertimento e ovviamente il grande mercato che occupa tutto il centro del paese, rinomato per la qualità degli espositori.

In Piazza Gramsci dalle ore 9 ci sarà la Mostra delle attività produttive e commerciali, il mercato contadino e delle produzioni agroalimentari, la Mostra micologica con materiale informativo a cura dell’ispettorato micologico dell’Ausl, gli stand con il Parmigiano Reggiano della Latteria Sociale Casale di Bismantova, gli apprezzati stand dei comitati gemellaggi di Illingen (Ger) e Voreppe (Fra), con i prodotti tipici locali quali birra, vini, crepes, wurstel e tanto altro. Inoltre in piazza è presente anche lo stand della Croce Verde di Castelnovo, con la vendita di torte in collaborazione con l’associazione Per Te – donne contro la violenza, e il progetto “Dacci una mano”: con una piccola donazione per completare la nuova sede della Pubblica Assistenza, si può lasciare l’impronta della propria mano su una piastrella, che decorerà poi l’interno della struttura. Un altro stand importante trova sede in piazza Gramsci, quello dedicato all’area – lab Giochiamo a Riciclare, rivolta ai bambini delle scuole d’infanzia e primarie: uno spazio informativo sul tema del riciclo promosso dall’Assessorato all’Ambiente di Castelnovo in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Bismantova e Iren (lo spazio è attivo dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 nei tre giorni di fiera). E sempre in piazza Gramsci c’è la strada dei pani e dei prodotti dell’Appennino Reggiano, promossa da Cna: si tratta per questo stand della 30^ presenza alla Fiera di San Michele, con la vendita dei migliori prodotti da forno grazie alla partecipazione dei produttori Cna del territorio. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza alle associazioni Il Cuore della montagna e Fa.Ce.

Piazza Peretti ospita Cioccopiazza 2019, il festival del cioccolato artigianale con la partecipazione del maestro cioccolatiere Antonio Schettini. Domani pomeriggio, domenica, dalle 15 si potranno consegnale le torte per partecipare al nuovo concorso di cake design, organizzato dai commercianti della piazza, che metterà in palio buoni acquisto nei loro negozi (info 366 3630807 o 331 1060007. Costo iscrizione: 10 euro). Le torte artistiche più belle saranno giudicate dai maestri Cioccolateri di Cioccopiazza.

Inoltre domattina in piazza Unità, cuore del centro storico, dalle 10.30 appuntamento con “l’arte della Norcineria e la Spergola”, dimostrazione di arte norcina e cottura dei ciccioli, e degustazioni con la partecipazione della Compagnia della Spergola.

Al Centro Fiera c’è la mostra mercato dei bovini e delle attrezzature agricole e prodotti zootecnici, la parte più antica e tradizionale della Fiera, ormai rimasta l’unica mostra mercato di bestiame in provincia, sempre molto attesa non solo dagli operatori, ma anche dai visitatori, compresi i bambini che apprezzano molto la possibilità di vedere così da vicino i bovini, e anche i grandi trattori e mezzi agricoli.