F1, doppietta Mercedes nel GP di Russia

Lewis Hamilton vince a Sochi davanti al compagno in Mercedes, Bottas. Terzo Leclerc, Vettel ritirato. Le Red Bull di Verstappen e Albon ai piedi del podio. Sesto Sainz.

Giornata amara per la Scuderia Ferrari al Gran Premio di Russia. Charles Leclerc si è piazzato terzo, mentre Sebastian Vettel si è dovuto ritirare a causa di un problema legato alla parte ibrida della Power Unit.

Beffa. A far finire la Ferrari di Charles dietro le Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas è stato proprio il ritiro di Seb che ha dovuto lasciare la sua SF90 lungo la pista e ha costretto la Direzione Gara a neutralizzare la corsa con una Virtual Safety Car che ha permesso ai rivali di fare il proprio pit stop perdendo la metà del tempo.

Verso il Giappone. Charles nella seconda metà di gara le ha tentate tutte per sorpassare Hamilton e Bottas ma alla fine si è dovuto accontentare della terza posizione. Per il monegasco si tratta del nono podio della stagione. Prossimo appuntamento fra due settimane in Giappone, per il 17° round del campionato.