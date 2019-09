Modena Rugby 1965, i risultati del week end

Sale il livello degli avversari e il Giacobazzi Modena si fa trovare pronto. Sabato, nel triangolare di Bologna, il XV di coach Rovina ha raccolto una vittoria e una sconfitta, mostrando passi in avanti rispetto all’uscita di una settimana fa a Formigine. Nella prima partita i biancoverdeblù hanno perso con Pesaro per 5 mete a 1: dopo un avvio sotto ritmo, il Modena è cresciuto negli ultimi 20 minuti di gioco e ha ridotto il gap con la compagine di serie A. Nel derby col Bologna 1928 la formazione geminiana ha avuto la meglio per 4 mete a 1, gestendo bene e con intensità la gara per tutti i 40 minuti. “Dalla doppia sfida sono emersi tanti fattori positivi: ho potuto adottare diverse soluzioni ruotando i 25 giocatori che avevo a disposizione e ho visto una squadra in crescita. Nella prima partita abbiamo sofferto la maggiore fisicità dei nostri avversari, di contro ho visto una squadra crescere alla distanza. Alcune strutture di gioco devono essere ancora consolidate, ma c’è ancora tempo per migliorare”.

Bilancio in parità anche per la Cadetta allenata da coach Ivanciuc nel triangolare di Piacenza: i biancoverdeblù hanno superato 31-0 il Tortona Rugby e perso 12-5 con la squadra B dei Lyons.

Fine settimana di test match anche per il Giacobazzi Modena Under 18: oggi l’Elite ha perso 26-14 con il Calvisano, mentre ieri a Parma la Regionale è stata sconfitta per 65-0 dal Rugby Parma.

(foto Sara Bonfiglioli)