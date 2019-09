Passa la Parola: al via la nona edizione del Festival della Lettura per Ragazzi

Torna Passa la Parola, il Festival della Lettura per Ragazzi nella sua nona edizione: la prima parte del festival si svolgerà tra settembre 2019 e febbraio 2020 e si aprirà con la rassegna “Crescere lettori”, incontri di approfondimento della letteratura per ragazzi e di educazione alla lettura a cura di esperti, scrittori, illustratori, poeti, editori per condividere il potere delle storie. Le iniziative sono rivolte a insegnanti, educatori. Verrà, inoltre, realizzata una nuova rassegna dedicata a famiglie, bambini e ragazzi: “Parole e Disegni per Gianni Rodari”, per festeggiare il grande maestro di cui ricorreranno importanti anniversari nel 2020, con laboratori artistici e reading di illustratori e autori. Continueranno, come tutti gli anni, i Corsi sull’uso della voce e sulle tecniche di lettura animata. Verrà sempre rivolta una grande attenzione alle scuole con il progetto: “La Parola allo scrittore”. Gli studenti dei vari comuni aderenti al Festival avranno la possibilità di incontrare tra i più importanti autori della letteratura per ragazzi e dialogare con loro sui libri proposti.

Il primo appuntamento della rassegna “Crescere lettori” del Festival nella sua nona edizione è in programma domani – lunedì 30 settembre – alle ore 17: l’incontro con lo scrittore Francesco D’Adamo, per una pedagogia della lettura, per coltivare lettori, perché leggere libri per ragazzi e come aiutare gli studenti a scoprirli. L’evento è gratuito e aperto a tutti ma rivolto in particolare a insegnanti di scuola primaria, secondaria di 1° e 2° grado, rilascia crediti formativi tramite il portale MyMemo. A seguire presentazione del progetto rivolto alle scuole del Festival Passa la Parola edizione 2019-2020: gli incontri di formazione per i docenti e gli incontri con l’autore per le classi della scuola primaria e secondaria di Modena e provincia. Sarà presente Sara Tarabusi, Direzione artistica del Festival Passa la Parola. L’incontro è realizzato con il contributo dei comuni di Modena, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola. In collaborazione con le biblioteche comunali.

La nona edizione del Festival è promossa da Libreria Castello di Carta e Csi Modena e vede il coinvolgimento e il contributo dei comuni di Modena, Castelnuovo Rangone, Castelfranco Emilia, Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola e delle biblioteche dei vari territori.

Per info: www.passalaparola.it

Hashtag ufficiale del Festival: #PassalaParola