Anziano vittima di un ricatto a luci rosse a Casalecchio di Reno

Hanno ‘adescato’ un pensionato 74enne di Casalecchio di Reno davanti a un centro commerciale, dopo un paio di incontri di sesso a pagamento durante i quali hanno approfittato per rubargli un po’ di soldi e qualche gioiello, gli hanno chiesto 5.000 euro per non divulgare un video hard che avevano girato insieme a lui. La vicenda è stata scoperta dai Carabinieri che hanno arrestato due donne, di 18 e 41 anni, entrambe di origine romena, domiciliate in un campo nomadi del Bolognese. Una terza complice è ancora ricercata.

Tutte tre state raggiunte da misure cautelari per estorsione e furto, chieste dal Pm Flavio Lazzarini che ha coordinato le indagini dell’Arma di Borgo Panigale.

Il 74enne era stato avvicinato nell’area del centro commerciale Meridiana e aveva accettato le offerte di ‘compagnia’ delle tre donne. Gli incontri a casa di lui sarebbero stati almeno due, fra luglio e agosto, e l’uomo avrebbe tollerato alcuni piccoli furti avvenuti in quelle occasioni, poi ha deciso di denunciarle ai carabinieri.