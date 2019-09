Auto fuori strada a Grizzana: due persone estratte dai Vigili del fuoco

Incidente stradale ieri sera poco dopo le 21, in località Querciacava in Orelia nel comune di Grizzana. Un’auto, mentre percorreva la strada per Campolo ha sbandato finendo fuori strada. Due le persone rimaste incastrate: sono intervenuti i vigili del fuoco dal distaccamento di Vergato che hanno messo in sicurezza lo scenario ed estratto i due feriti poi affidati alle cure del 118. Sono stati trasportati all’Ospedale Maggiore a Bologna. Non si conosce con precisione il motivo dell’incidente. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. Sul posto, oltre a 115 e 118 di Vergato, anche i Carabinieri.