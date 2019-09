Cambio al Comando del 5° Reggimento Carabinieri Emilia Romagna

Questa mattina, presso la Caserma Mazzoni, alla presenza delle autorità civili, e militari di Bologna e del Comandante della 1^ Brigata Mobile Carabinieri di Roma, Gen. B.Pietro Salsano, ha avuto luogo la cerimonia di cambio del Comando del 5° Reggimento Carabinieri “Emilia-Romagna” tra il Colonnello Raffaele Fedocci, destinato al Comando Legione Carabinieri Emilia Romagna, quale vice comandante ed il Colonnello t.ISSMI Alberto Santini. La cerimonia si è svolta con lo schieramento della Bandiera di guerra del 5° Reggimento Carabinieri Emilia Romagna, dei labari della regione Emilia Romagna, della Città Metropolitana di Bologna, delle Associazioni dell’Arma in congedo, di tre Compagnie di formazione, della Fanfara della Scuola Allievi Marescialli di Firenze e della rappresentanza di militari del reggimento, del Co.ba.r., nonché del centro sportivo carabinieri.Nato a Pordenone il 17 marzo del 1966. Sposato ha due figli. E’ titolato ISSMI (Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze). È laureato in Giurisprudenza, in Scienze Umanistiche, in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna ed è abilitato all’esercizio della professione di avvocato. Ha conseguito altresì il Master di II° livello in Scienze Strategiche ed in Studi Internazionali Strategico – Militari. E’ consigliere Giuridico per le Forze Armate. Parla in inglese fluentemente e possiede una conoscenza basica del Turco. Ha frequentato il 167° corso dell’Accademia Militare di Modena nel biennio 1985-1987 e la Scuola Ufficiali dei Carabinieri a Roma nei due anni successivi. È stato Alfiere della Bandiera di Guerra dell’Arma dei Carabinieri. Ha comandato le Compagnie Carabinieri di Salsomaggiore Terme (PR), Seregno (MI), Messina Centro, il Gruppo Carabinieri di Milano e per ultimo il Comando Provinciale Carabinieri di Vicenza. Ha prestato servizio di Stato Maggiore alla 4^ Divisione Carabinieri “Culqualber” di Messina, presso l’Ufficio Operazioni del Comando Generale dell’Arma, alla Sezione Regole di Ingaggio e Targeting della Divisione J5 Piani del Comando Operativo di vertice Interforze e quale Capo Ufficio Personale del Comando Interregionale “Vittorio Veneto” di Padova. Ha altresì rivestito l’incarico di Addetto Aggiunto per la Difesa presso l’Ambasciata d’Italia in Turchia. È decorato con la Medaglia di Ufficiale al Merito della Repubblica, con la Medaglia di Bronzo al merito del lungo comando, con la Croce d’oro per l’anzianità di servizio, delle Medaglie di partecipazione alle Operazioni di Pace nell’ex Yugoslavia e nel Kosovo, nonché di Ufficiale con Spade dell’Ordine Melitense. Nel corso della carriera gli sono stati altresì tributati due encomi ed un elogio per meriti di servizio.