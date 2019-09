Ciclovia del Sole: a 6 mesi dall’avvio il punto sul cantiere dell’ex ferrovia Bologna-Verona

Sono trascorsi 6 mesi dall’avvio dei lavori (inaugurati il 30 marzo) per la realizzazione del tratto di Ciclovia del Sole da Osteria Nuova a Mirandola: 32 km in gran parte sul rilevato ferroviario dismesso della linea Bologna-Verona.

Entro giugno 2020, a cantieri ultimati, la Ciclovia si estenderà dal confine regionale con la Lombardia sino alla località Osteria Nuova, nel comune di Sala Bolognese, per una lunghezza complessiva di circa 46,300 km (32 km oggetto del cantiere e 14 km già esistenti che saranno riqualificati).

Grazie a questo intervento della Città metropolitana la Ciclovia, che fa parte della ciclabile europea Eurovelo 7 (Capo nord-Malta), sarà di fatto completata dal Brennero fino alle porte di Bologna unendo l’Italia all’Europa.

Tutti i 32 km del tratto in corso di realizzazione sono stati interamente ripuliti dalla vegetazione che negli anni aveva invaso l’ex tracciato ferroviario. Inoltre sul tratto da via Fornace a Bolognina in comune di Crevalcore, è già stato realizzato il sottofondo ed entro la fine di ottobre saranno terminati i lavori del lotto Crevalcore-San Felice sul Panaro. Al contempo sono in corso le opere di adeguamento sul fiume Panaro tra le province di Bologna e Modena.

Ieri, a 6 mesi dall’inizio dei lavori, il cantiere è stato aperto per permettere ad un centinaio di ciclisti guidati da Fiab di percorrere il tratto da via Fornace a Bolognina di Crevalcore, accompagnati dai tecnici della Città metropolitana.

Nel VIDEO le lavorazioni di realizzazione del sottofondo effettuate tra agosto e settembre a Bolognina e a Camposanto e i ponti realizzati nei mesi scorsi nel tratto tra Persiceto e Sala Bolognese.