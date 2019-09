“Giovani e sport in salute” per gli Incontri della Salute organizzati da Florim

“Giovani e sport in salute” per gli Incontri della Salute organizzati da...

Ripartono il 3 ottobre gli “Incontri della Salute” organizzati da Florim in collaborazione con Ospedale di Sassuolo per promuovere i sani stili di vita nella comunità locale. In questo 25esimo appuntamento si parlerà di “Giovani e sport in salute”, il primo di una serie di eventi dedicati a questo tema.

Modera come sempre la Dott.ssa Marcella Camellini – Medico responsabile del progetto Florim salute&formazione – che spiega: “Abbiamo inserito questo argomento nel palinsesto degli incontri perché è fondamentale che le famiglie capiscano l’importanza di un’attività fisica regolare e costante nei giovani e nei giovanissimi. Lo sport è uno dei pilastri per un sano stile di vita ed ha anche una grande valenza educativa. In questo primo appuntamento approfondiremo il ruolo del Cardiologo e tutto quello che dobbiamo sapere sulla Certificazione Medico Sportiva”.

Organizzato in concomitanza con la ripresa delle attività sportive, l’incontro ospita due importanti relatrici ed esperte sul tema: la Dott.ssa Ermentina Bagni – Direttore della Struttura Complessa di Cardiologia di Ospedale di Sassuolo e la Dott.ssa Annalisa Le Noci – Medico Specialista della Medicina dello Sport Ospedale di Sassuolo.

“Emergono dati estremamente preoccupanti del Ministero della Salute e della Provincia di Modena che rivelano un calo dell’attività sportiva nei ragazzi con un incremento dei casi di sovrappeso e obesità. Questo comporta dei gravi rischi su tutto l’apparato cardiocircolatorio fin da giovani e in misura più grave da adulti.” È quanto spiega la Dott.ssa Bagni, supportata dalla Dott.ssa Le Noci che conferma questi trend poco incoraggianti e aggiunge “La Certificazione Medico Sportiva è importante per valutare in modo preliminare la presenza di eventuali problematiche che potrebbero compromettere la salute dei ragazzi. L’Italia da questo punto di vista è un paese virtuoso e ha introdotto l’obbligatorietà annuale di questo screening che in alcuni casi può addirittura salvare la vita dei giovani pazienti”.

L’appuntamento è come sempre in Florim Gallery, gratuito e aperto a tutti. Per partecipare è sufficiente inviare una mail a saluteformazione@florim.com specificando il vostro nome e quello di eventuali ospiti o telefonare al numero 0536 840111.

Centro Florim salute&formazione

Gli “Incontri della Salute” si inseriscono nella attività promosse dal Centro salute&formazione, un nuovo modello – unico in Italia ed Europa – che coniuga la cultura industriale e quella sanitaria promuovendo formazione e simulazione medica avanzata per gli operatori di due grandi e importanti strutture sanitarie locali (Ospedale di Sassuolo e Ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia). Situati nella sede Florim di Fiorano, gli spazi del Centro si sviluppano su una superficie di oltre 600 mq e comprendono una sala in grado di ospitare oltre 100 persone, due sale attrezzate per le simulazioni e otto aule per seminari e lezioni. La prestigiosa associazione American Heart Association (AHA) ha riconosciuto al Centro salute&formazione la qualifica di “Authorized Training Site” nella formazione per la rianimazione cardiopolmonare di base e avanzata.