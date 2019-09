Morte a Moby Dick! Il 2 ottobre a San Prospero il terzo appuntamento con il capolavoro di Melville

Si svolgerà mercoledì 2 ottobre alle ore 21:00, presso la Biblioteca Comunale di San Prospero, il terzo appuntamento della lettura musicale di Moby Dick, il capolavoro letterario di Herman Mellville, tra i filoni che costituiscono la terza edizione di TiPì – Stagione di Teatro Partecipato, il progetto che, promosso dall’associazione Nahìa e realizzato grazie al contributo del Comune di San Felice sul Panaro, di tutti i Comuni dell’Area Nord di Modena e della Regione Emilia-Romagna, e con il supporto organizzativo del Sistema Bibliotecario dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, animerà la Bassa modenese sino a dicembre.

In Morte a Moby Dick! – questo il titolo dell’appuntamento, a ingresso gratuito, che vedrà protagonisti gli attori Manuela De Meo e Isacco Tognon, che accompagnerà la narrazione anche con interventi musicali di chitarra – entra in scena per la prima volta un personaggio importante, anzi centrale di tutta la vicenda narrata: mentre il Pequod è in rotta verso i mari del Sud, il capitano Achab esce finalmente dalla sua cabina, mostrando subito il proprio carattere altero e irrequieto. I marinai, intimoriti e affascinati allo stesso tempo, finiranno per votare il loro viaggio alla sua sete di vendetta, nonostante le preoccupazioni del primo ufficiale Starbuck.

Il prossimo appuntamento della stagione TiPì sarà sempre a San Prospero, domenica 6 ottobre, questa volta con il laboratorio partecipato Porta con te gli occhi. Il laboratorio si rivolge a tutti, senza distinzione di età o esperienza, e costituisce il primo di tre appuntamenti che porteranno alla realizzazione di una scena corale che arricchirà l’ultimo episodio delle letture da Moby Dick.

Il prossimo appuntamento con le avventure della caccia alla balena bianca, invece, si svolgerà mercoledì 16 ottobre alle ore 21:00 a Concordia sulla Secchia.

Tutti gli eventi della stagione sono ad ingresso gratuito (fino ad esaurimento posti).

Per informazioni, prenotazioni e iscrizioni inviare una mail a progetto.tp@gmail.com, telefonare al numero 347.2306264 o consultare la pagina Facebook TiPì – Stagione di Teatro Partecipato.