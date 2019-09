Sempre più ricco il Gran Premio del Gusto

Il Gran Premio del Gusto di Maranello torna domenica 6 ottobre con una edizione arricchita nei contenuti e nelle proposte: un evento di grande attrazione che si riconferma vetrina importante per le tipicità del territorio. Le novità di questa edizione, a cura dell’amministrazione comunale e del Consorzio Maranello Terra del Mito, sono in particolare tre eventi esperienziali che mettono al centro il coinvolgimento diretto dei partecipanti, anche a livello sensoriale: un percorso del gusto di degustazione di assaggi tra le tante aziende agroalimentari presenti in Piazza Libertà, tra vino e formaggi, aceto balsamico e amarene, birre artigianali e miele; uno Show Cooking con la scuola Alberghiera e di Ristorazione IAL di Serramazzoni che accompagna lo chef emergente Marco Primiceri e Lucia De Prai, miglior chef pasticcera 2019 secondo la guida “Identità golose”, in tre momenti differenti per assistere alla creazione di vere e proprie ricette dal gusto unico; e i Kids Lab, laboratori per bambini sempre a cura dello IAL attraverso i quali i più piccoli potranno cimentarsi nel creativo mestiere degli chef e della cucina.

Le due proposte saranno accomunate da un unico tema: lo spreco zero, attraverso ricette in grado di trasformare gli avanzi in gustose novità per una cucina più efficiente. Info e prenotazioni per partecipare sul sito maranello.it. Per tutta la giornata Maranello vivrà una grande festa all’insegna dei prodotti tipici, dei motori e dello shopping. In piazza il mercato dei produttori agricoli con esposizione e vendita delle eccellenze enogastronomiche regionali, lo stand dei prodotti tipici modenesi, la pigiatura dell’uva, la cottura del mosto e l’esposizione di Ferrari e 500 vintage. In Piazzale Messineo si potrà assistere alla lavorazione dal grano alla farina. In Via Stradi le bancarelle dei commercianti e il mercatino dell’ingegno, in via Nazionale la mostra e sfilata di di trattori antichi e di oggi, in Via Claudia lo shopping all’aperto con I Banchi della Versilia Forte Dei Marmi e i commercianti locali. Per le strade della città musica con la Sonus Academy. L’Auditorium Enzo Ferrari dalle 10 ospiterà “Dieci anni di gusto tipico”, la festa per i dieci anni di Maranello Tipico, il Comitato cittadino per la valorizzazione dei prodotti enogastronomici tradizionali con la presentazione del libro “Tipico d’autore” e la premiazione del Gran Premio dell’Aceto Balsamico Tradizionale. Sempre all’Auditorium alle 17 “Euro Velo tour”, immagini e parole del racconto di viaggio in bicicletta nel cuore dell’Europa con Anacleto Zanfi.

Il programma completo è su www.maranello.it.