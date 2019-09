Trattore si ribalta a Monte San Pietro, morto 21enne

Un giovane 21enne originario del salernitano ha perso la vita questo pomeriggio poco prima delle 15,00, incastrato sotto un trattore che si è ribaltato in via Varsellame, zona Monte San Pietro. Sono intervenuti i vigili del fuoco dal distaccamento di Zola Predosa insieme all’elicottero del reparto volo dei vigili del fuoco di Bologna. L’elicottero si è alzato con gli aero-soccorritori del pompieri per tempestività d’intervento, vista la distanza del luogo dell’incidente. Sul posto oltre al 115, i sanitari del 118 e le forze dell’ordine.