Unione Terre d’Argine: al via “Pane ed Internet: cittadini al 100% digitali”

Prende il via “Pane ed Internet: cittadini al 100% digitali”, un nuovo progetto dell’Unione delle Terre d’Argine cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito dell’Agenda Digitale Locale, teso a favorire e ad incrementare le conoscenze digitali dei cittadini, supportando giovani, famiglie, anziani nell’uso sicuro e consapevole delle tecnologie.

Il concetto chiave della programmazione 2019-2021 è quello di “cittadino digitale”, ovvero di un cittadino che, a tutte le età, usa le tecnologie per accedere alle informazioni, per fruire di servizi sempre più avanzati e per cogliere le opportunità che il digitale offre nel suo territorio.

Nel corso del 2019, nell’ambito del progetto, è stata attivato il Punto Pane e Internet (PEI) dell’Unione delle Terre d’Argine che, con la collaborazione di biblioteche, scuole e associazioni, offrirà stabilmente ai cittadini, formazione, servizi di facilitazione digitale ed eventi di cultura digitale. Il Punto PEI dell’Unione delle Terre d’Argine sarà un presidio per la diffusione a livello locale di competenze attraverso le funzioni di pianificazione, coordinamento, gestione e promozione dei corsi e degli eventi di cultura digitale previsti dal Piano di attività triennale.

Le attività principali del Punto PeI dell’Unione sono:

corsi di formazione per lo sviluppo delle competenze digitali per i cittadini;

erogazione di un servizio di facilitazione digitale, di prossima attivazione, nelle biblioteche dei 4 Comuni aderenti;

accompagnamento all’uso dei servizi online;

diffusione della cultura digitale.

Le sedi territoriali del Punto PeI dell’Unione sono le biblioteche “E. Berselli” di Campogalliano, “A. Loria” di Carpi, “V. Lugli” di Novi di Modena e “Campori” di Soliera

Per maggiori informazioni sulle attività del Punto PEI dell’Unione delle Terre d’Argine e iscrizione ai corsi è possibile telefonare al numero verde gratuito 800.590.595 o consultare la sezione dedicata sul sito www.terredargine.it/pei o su www.paneeinternet.it