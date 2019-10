Sabato arriva il Giro dell’Emilia: diverse le strade provinciali interessate al passaggio della gara ciclistica

Sabato 5 ottobre le gare del “Giro dell’Emilia-Granarolo” uomini e donne attraverseranno il territorio bolognese. Le ordinanze di chiusura delle strade sono gestite dalla Prefettura, il traffico verrà comunque bloccato solo per il tempo strettamente necessario per consentire il passaggio dei ciclisti.

Alle 11 da piazza Costituzione (Bologna) le squadre maschili si trasferiranno a Casalecchio di Reno e qui prenderà ufficialmente il via il Giro. La corsa attraverserà Zola Predosa, transiterà per Sasso Marconi, Castiglione dei Pepoli, Camugnano, Vergato, per tornare a Sasso Marconi e scendere a Pian di Macina. I ciclisti rientreranno a Bologna attraverso Rastignano, lungo via Toscana, Murri, passando per i viali di circonvallazione fino all’arco del Meloncello per la salita a San Luca. Il percorso “San Luca-Casaglia” sarà ripetuto 4 volte e l’arrivo al piazzale del Santuario è previsto tra le 16.45 e le 17.15.

Queste le strade provinciali interessate alla gara: SP 74 “Mongardino”, SP 325 “Val di Setta e Val di Bisenzio”, SP 62 “Riola-Camugnano-Castiglione”, SP 37 “Ganzole”, SP 65 “Della Futa”.

Il “giro donne” alle 11.50 si trasferirà da piazza Costituzione a via Stalingrado – Porta Unipol, da dove comincerà la competizione che attraverserà: Granarolo dell’Emilia, Castel Maggiore, Minerbio, Malalbergo, San Pietro in Casale, Pieve di Cento, San Giovanni in Persiceto, Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno. Rientrerà a Bologna da Borgo Panigale e passando per i viali arriverà al Meloncello, di qui la salita a San Luca. L’arrivo è previsto dalle 14.30 alle 14.45.

Saranno interessate dal passaggio le provinciali: SP 46 “Castel Maggiore-Granarolo”, SP 20 “San Pietro in Casale-Ss64”, SP 4 “Galliera”, SP 11 “San Benedetto”, SP 42 “Centese”, SP 255 “Di San Matteo della Decima”, SP 3 “Trasversale di Pianura”, SP 568 “Di Crevalcore”.