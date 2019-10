San Petronio, Zuppi: “Accoglienza è apertura alla vita”

“Accoglienza non è affatto aprire al pericolo, ma alla vita. Chi accoglie la vita dal suo inizio al suo compimento, trova la sua vita e prepara il suo futuro. San Petronio, che tiene tra le mani tutta la città, ci ricorda che tutti sono da amare, senza distinzioni e preferenze, anzi iniziando dagli ultimi”. Così il vescovo di Bologna Matteo Zuppi si è rivolto alla città di Bologna in occasione dell’omelia per la messa di San Petronio, patrono della città.

Al tema dell’accoglienza è stata dedicata anche l’iniziativa gastronomica del comitato dei festeggiamenti della diocesi, in occasione della festa, che ha fatto discutere: sono stati preparati i tortellini da offrire ai fedeli e ne sono stati prodotti anche alcuni chili con carne di pollo anziché di maiale, per invitare anche i bolognesi di religione ebraica o islamica.

“Difendiamo la bonomia bolognese dal rancore – ha detto – aiutiamoci come i portici che si sostengono a vicenda”.

Gli eventi in occasione della festa di San Petronio proseguono alle 19 con lo spettacolo finale del progetto Bologna Portici Aperti a cura di Cantieri Meticci. Alle 20.45 la Festa finale con Giorgio Comaschi, Ron e Silvia Mezzanotte e alle 23.00 i tradizionali fuochi d’artificio. Nel corso della giornata è stata anche celebrata la Festa Regionale della Famiglia, promossa dal Forum delle Associazioni Familiari dell’Emilia Romagna.