Calcio, Bologna-Lazio 2-2. Ovazione per Mihajlovic

Finisce 2-2 al Dall’Ara. Per i rossoblu segnano Krejci e Palacio. Doppietta di Immobile per la Lazio. Nella ripresa, un gol annullato a Svanberg, le espulsioni di Lucas Leiva e Medel e, infine, il rigore fallito da Correa.

Ovazione per Mihajlovic, al momento dell’ingresso in campo. Lui ha ringraziato battendosi la mano sul petto, poi si è diretto verso la curva biancoceleste per salutare anche i tifosi laziali.