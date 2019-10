Un giovane è rimasto ferito questa mattina durante una gara di downhill a Sestola. Il ragazzo, 24enne vicentino, avrebbe riportato la frattura di una gamba e del bacino. Non è in pericolo di vita, anche se in prognosi riservata. E’ stato trasportato in ospedale di Baggiovara con l’eliambulanza. Sul posto i carabinieri.