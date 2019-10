I Militari della sezione operativa della compagnia di Modena, hanno tratto in arresto un cittadino nigeriano del 1994, residente a Correggio (RE), per spaccio di sostanze stupefacenti. Il 25enne è stato sorpreso mentre cedeva una dose di cocaina ad un italiano 39enne, quest’ultimo segnalato quale assuntore, e trovato in possesso di altri 2 grammi di marijuana. Per il nigeriano si sono aperte le porte della locale casa circondariale.