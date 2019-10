Eventi letterari a Fiorano Modenese

Domenica 13 ottobre riprende “ Il Tè delle 5” un format che lo scorso anno ha ottenuto gran successo di pubblico.

Gli incontri ,anche per questa nuova edizione, saranno presso Villa Cuoghi a Fiorano all’interno della sede del Circolo Culturale Nuraghe.

Alle ore 5, come tradizione vuole, gli ospiti di Villa Cuoghi potranno ascoltare le parole degli autori scelti e in seguito una tazza di tè in compagnia di amici nuovi o già conosciuti.

Sarà la scrittrice Elisa Guidelli con “ Il romanzo di Matilda” ad aprire la nuova serie e a seguire autori di romanzi, saggi, racconti e poesie. Un calendario ricco di tematiche e di parole che a volte faranno riflettere altre ci faranno sognare..

Come la scorsa edizione vi aspettiamo numerosi e soprattutto con tanta voglia di stare insieme.

Il Tè delle 5 nasce da un’idea dell’associazione INarte con il Patrocinio del Comune di Fiorano Modenese e in collaborazione con Il Circolo Culturale Nuraghe, l’associazione culturale Framestorming, gli amici della musica Nino Rota, ArteVie.

Primo incontro domenica 13 ottobre ore 17,00 Villa Cuoghi Via Gramisci, 32 Fiorano Modenese, la scrittrice Elisa Guidelli converserà con la giornalista Laura Corallo a seguire tè e biscotti.