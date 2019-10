Il Gran Premio del Gusto fa il pieno

Successo per il Gran Premio del Gusto, la kermesse che domenica 6 ottobre ha visto protagonisti a Maranello i prodotti tipici del territorio. Una edizione, curata come sempre dall’amministrazione comunale e del Consorzio Maranello Terra del Mito, arricchita nei contenuti e nelle proposte, con un considerevole aumento delle presenza dei produttori locali.

Tra le novità, tre eventi esperienziali che hanno messo al centro il coinvolgimento diretto dei partecipanti: un percorso del gusto di degustazione di assaggi tra le tante aziende agroalimentari presenti in Piazza Libertà, tra vino e formaggi, aceto balsamico e amarene, birre artigianali e miele; uno Show Cooking con la scuola Alberghiera e di Ristorazione IAL di Serramazzoni che ha accompagnato gli chef Marco Primiceri e Lucia De Prai, miglior chef pasticcera 2019 secondo la guida “Identità golose”, in tre momenti differenti per assistere alla creazione di vere e proprie ricette dal gusto unico; e i Kids Lab, laboratori per bambini sempre a cura dello IAL attraverso i quali i più piccoli hanno potuto cimentarsi nel creativo mestiere degli chef e della cucina. Proposte saranno accomunate da un unico tema: lo spreco zero, attraverso ricette in grado di trasformare gli avanzi in gustose novità per una cucina più efficiente.

Per tutta la giornata Maranello ha vissuto una grande festa all’insegna dei prodotti tipici, dei motori e dello shopping: protagonisti il mercato dei produttori agricoli con esposizione e vendita delle eccellenze enogastronomiche regionali, lo stand dei prodotti tipici modenesi, la pigiatura dell’uva, la cottura del mosto e l’esposizione di Ferrari e 500 vintage, la lavorazione dal grano alla farina, le bancarelle dei commercianti e il mercatino dell’ingegno, la mostra e sfilata di di trattori antichi e di oggi, lo shopping all’aperto con I Banchi della Versilia Forte Dei Marmi e i commercianti locali, la musica itinerante per le strade della città. L’Auditorium Enzo Ferrari ha ospitato “Dieci anni di gusto tipico”, la festa per i dieci anni di Maranello Tipico, il Comitato cittadino per la valorizzazione dei prodotti enogastronomici tradizionali con la presentazione del libro “Tipico d’autore” e la premiazione del Gran Premio dell’Aceto Balsamico Tradizionale.