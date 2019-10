Notte della Moda all’Istituto “Cattaneo-Deledda” venerdì 11 ottobre

Il Made in Italy fa Moda all’Istituto Professionale Statale “Cattaneo Deledda” di Modena. La “Notte della Moda”, evento rinviato, si tiene venerdì 11 ottobre dalle ore 18.00 alle 22.00 nella sede della scuola, in Strada degli Schiocchi 110.

L’iniziativa nazionale è promossa dalla Rete Tam (Tessile Abbigliamento Moda), progetto formativo promosso dal Sistema Moda Italia (SMI) e dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), a cui aderisce l’istituto professionale modenese.

Dopo il saluto del dirigente scolastico dell’Istituto Alberto De Mizio e dell’assessora alle Politiche Economiche del Comune di Modena Ludovica Carla Ferrari, il programma prosegue con la presentazione dei progetti PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) realizzati dagli studenti in collaborazione con la Fondazione Fashion Research Italy di Bologna, l’École des Vetements di MAISON M srl di Modena e TWINSET srl di Carpi con Lectra System.

Largo quindi ai workshop nella seconda parte della serata, con i laboratori presentati da ragazzi e docenti coinvolti nel progetto Erasmus+KA1 “A Challenge in European Professional Development”, finalizzato alla formazione continua all’estero. Ad introdurre queste attività sarà Elisabetta Olivastri, del Centro Europe Direct del Comune di Modena.

La Rete TAM (Tessile, Abbigliamento e Moda) è il progetto formativo promosso da SMI – Sistema Moda Italia e dal MIUR, nato con l’obiettivo di creare un più stretto rapporto di collaborazione tra le scuole tecniche/professionali e le imprese del settore Moda, andando incontro alle nuove esigenze formative dell’Industria 4.0.