Castel Maggiore riceverà 100.000 dalla Regione per il progetto di valorizzazione dell’area sportiva di via Lirone

Nei quasi 3 milioni di euro stanziati dalla Regione Emilia Romagna per progetti su spazi urbani, strade, centri polivalenti e per il volontariato, ciclabili e sport rientra anche il progetto di valorizzazione dell’area impianti sportivi di via Lirone a Castel Maggiore.

Il Comune ha saputo distinguersi tra i tanti progetti presentati in Regione, e rientra quindi tra i 31 interventi finanziati, da Piacenza a Rimini.

In particolare, nel bolognese, 5 Comuni riceveranno ognuno 100 mila euro di contributo per completare o avviare i progetti: per terminare il centro polivalente culturale di Castiglione dei Pepoli; per nuovi spazi per il volontariato all’interno della Casa della salute di Castel S. Pietro Terme e per il basket a Castel Maggiore; per la riqualificazione della viabilità comunale a Monte San Pietro e della piazza del capoluogo ad Alto Reno Terme.

A Castel Maggiore il comune ha programmato il proseguimento degli interventi di potenziamento dell’area impianti sportivi con la realizzazione di due nuovi campi per basket e altre attività, collocati nell’area del parco impianti sportivi di Via Lirone, dove sarà anche realizzata una collinetta con funzione di tribuna naturale a servizio dello skate park e del nuovo campo da basket, che sarà anche illuminato.

Soddisfazione della Sindaca Belinda Gottardi: “Manteniamo l’impegno preso a suo tempo di realizzare nuove aree per la pratica sportiva, in particolare dopo la realizzazione dello skate park in via Lirone avevamo promesso ai tanti appassionati di realizzare un nuovo playground per il gioco libero del basket. Il contributo della Regione Emilia – Romagna ci aiuta quindi a conseguire un netto miglioramento delle disponibilità per la pratica sportiva a Castel Maggiore”.

Soddisfazione anche per Matteo Cavalieri, assessore al Bilancio che ha seguito in prima persona la partecipazione al bando regionale: “il provvedimento della Regione ER premia il progetto presentato dal nostro Comune, allocando risorse importanti e utili che potremo investire per promuovere lo sport, sostenere l’associazionismo sportivo e creare nuovi spazi di aggregazione giovanile: obiettivi fondamentali per lo sviluppo della nostra comunità. L’importo complessivo del progetto è di 180.000 euro, il finanziamento regionale ci consentirà quindi di liberare risorse per altri utilizzi”.