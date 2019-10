Chiusure notturne in A1 e A13

Sulla A1 Milano-Napoli, per programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 21:00 di venerdì 11 alle 6:00 di sabato 12 ottobre, sarà chiusa l’entrata della stazione di Sasso Marconi nord.

Ricordiamo che l’entrata della stazione di Sasso Marconi nord è unicamente in direzione di Bologna/Milano.

In alternativa si consiglia di entrata alla stazione autostradale di Sasso Marconi sulla stessa A1 Milano-Napoli o di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio.

Inoltre, dalle 20:00 di venerdì 11 alle 6:00 di sabato 12 ottobre, sarà chiuso l’accesso all’area di servizio “Cantagallo est”, situata nel tratto compreso tra Sasso Marconi nord e l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio, verso Bologna/Milano.

Sulla A13 Bologna-Padova, sempre per programmati lavori di manutenzione, nelle tre notti consecutive di martedì 8, mercoledì 9 e giovedì 10 ottobre, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A4 Torino-Trieste, verso Milano, con orario 22:00-6:00.

In alternativa, dopo l’uscita alla stazione di Padova Zona Industriale, si potrà proseguire sulla viabilità ordinaria: Corso Stati Uniti, e Corso Argentina con rientro sulla A4, alla stazione autostradale di Padova est, per proseguire in direzione di Milano.