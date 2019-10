Correggio: venne arrestato per spaccio di stupefacenti, i carabinieri danno esecuzione all’ordine di carcerazione

Alla vista dei carabinieri aveva gettato dalle scale della scuola le dosi di eroina: un gesto che non era passato inosservato ai militari di Correggio che, recuperati gli involucri, avevano accertato essere dosi di eroina, già confezionate e pronte allo spaccio per un peso complessivo di una decina di grammi. A casa del giovane i carabinieri correggesi avevano poi rinvenuto e sequestrato due bilancini di precisione ritenuti pertinenti all’illecita attività di compravendita dell’eroina. Per questi fatti, la sera dell’8 marzo di due anni fa, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti venne arrestato un disoccupato poco più che ventenne residente a Correggio. Erano stati i cittadini a segnalare ai carabinieri la presenza di persone sospette all’interno di un istituto scolastico del paese, dando vita all’operazione antidroga culminata appunto con l’arresto del giovane.

Quindi l’iter processuale con il giovane che patteggiava 6 mesi di reclusione e 688 euro di multa. La sentenza divenuta esecutiva, ha quindi visto l’Ufficio esecuzioni Penali della Procura reggiana emettere l’ordine di esecuzione per la carcerazione. Il provvedimento restrittivo e quindi stato inviato ai Carabinieri di Correggio. I militari questa mattina hanno rintracciato il giovane conducendolo in caserma e traendolo in arresto. Al termine delle formalità di rito è stato ristretto per l’espiazione della restante pena di 5 mesi e 27 giorni.