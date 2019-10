Domani l’assemblea nazionale dei delegati e delegate di Cgil Cisl Uil

Saranno oltre 200 i modenesi che parteciperanno all’Assemblea nazionale dei 9.000 delegati e delegate di Cgil Cisl Uil al Forum di Assago a Milano domani – 9 ottobre – per chiedere al Governo di passare “Dalle parole ai fatti” su lavoro, ambiente, giovani, fisco e pensioni.

L’assemblea nazionale è a sostegno della piattaforma unitaria con la quale le tre confederazioni sindacali avanzano le loro proposte e chiedono al Governo di continuare nel confronto sulle scelte da prendere per il Paese in vista della manovra Finanziaria.

Già nei prossimi giorni il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha convocato i Segretari Generali di Cgil Cisl e Uil Landini, Furlan e Barbagallo per un tavolo di confronto con le parti sociali, a seguito della presentazione in Consiglio dei Ministri della Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza e in vista della prossima Legge di Bilancio.

Già nel mese di settembre, infatti, Cgil Cisl Uil hanno chiesto un coinvolgimento diretto per poter portare nella fase iniziale i contenuti proposti nella piattaforma sindacale unitaria.

I punti centrali della piattaforma sono: creazione di lavoro di qualità; investimenti pubblici e privati a partire dalle infrastrutture; politiche fiscali eque; rivalutazione delle pensioni; interventi per valorizzare gli assi strategici per la tenuta sociale del Paese, a partire da welfare, sanità, istruzione, pubblica amministrazione; rinnovo dei contratti pubblici; maggiori risorse per giovani, donne e Mezzogiorno.

Cgil Cisl Uil di Modena auspicano che davvero le modalità di confronto e le richieste sindacali possano trovare una risposta nella futura manovra di Bilancio. Auspicano che i provvedimenti del Governo possano avere ricadute positive anche sul nostro territorio e contribuire a migliorare le condizioni di vita e di lavoro di lavoratori e pensionati. E’ con questo spirito che i modenesi daranno il proprio contributo all’assemblea di Assago del prossimo 9 ottobre.