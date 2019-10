Erasmus Days, a Casalgrande i bambini protagonisti con installazioni e libri

In occasione degli Erasmus Days 10,11,12 ottobre 2019 tutti i paesi europei si tingono di azzurro! Anche Casalgrande parteciperà ai festeggiamenti con l’impegno dei bambini delle attuali classi quarte della scuola Santa Dorotea di Casalgrande Alto e delle attuali classi quinte della scuola primaria statale di Sant’Antonino. I bambini organizzeranno una installazione che rimarrà in Piazza Ruffilli per i tre giorni di festa dell’Europa. Inoltre, sui social e sui siti dei due Istituti e del Comune verrà pubblicato un video in cui i nostri alunni celebrano la diversità e la bellezza dell’essere tutti parte di un unico mondo.

Le classi stanno infatti partecipando al progetto Erasmus+ “Danse et Culture: chemin vers la réussite”. Tale progetto, che unisce in partenariato i due Istituti, come unici rappresentanti italiani, con scuole francesi e portoghesi, è coordinato dall’Associazione francese Annaba e si propone di creare una didattica innovativa che unisce alle materie tradizionali l’arte, la danza ed il teatro per costruire esperienze formative autentiche, attive ed inclusive volte a mitigare il problema dell’insuccesso scolastico.

Il progetto prevedeva un primo anno di formazione per gli insegnanti e un secondo anno di attività delle classi con la produzione di un racconto e la messa in scena di uno spettacolo teatrale completamente creato, danzato e recitato dai bambini tenutosi in primavera presso il “Teatro De André”.

L’anno scolastico 2019/2020, ultimo dei tre previsti, ha come tema la diffusione del progetto sul territorio e la consegna ufficiale dei due libri interamente prodotti ed illustrati dagli alunni delle due scuole.

Il 14 ottobre alle ore 10.00, con una cerimonia ufficiale alla presenza delle autorità, gli alunni della Scuola Santa Dorotea consegneranno alla Biblioteca “Il Sognalibro” tre copie del loro bellissimo libro di racconti. A novembre, con data da destinarsi, sarà poi la volta degli alunni della scuola primaria statale di Sant’Antonino.