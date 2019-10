Il docente Unimore prof. Carlo Pincelli al vertice dell’European Dermatology Forum

Il docente Unimore prof. Carlo Pincelli confermato per il secondo anno consecutivo alla Presidenza dell’European Dermatology Forum (EDF, www.edf.one/home).

L’organizzazione, che riunisce i responsabili dei principali dipartimenti di Dermatologia europei ed i cosiddetti “key opinion leaders”, ha la finalità di promuovere la dermato-venereologia in Europa affinché tutti, dagli studenti ai medici, dalle case farmaceutiche fino alle agenzie governative e ai politici riconoscano l’impatto che hanno le malattie dermato-venereologiche sui pazienti. EDF promuove la formazione di studenti e specializzandi con corsi tradizionali e di e-learning, prepara le linee guida europee per il trattamento delle malattie cutanee e a trasmissione sessuale. Inoltre, ha anche lo scopo di rafforzare la posizione della dermatologia e dei suoi specialisti, da un lato, con una continua e reciproca interazione con le case farmaceutiche e, dall’altro, con una pressante attività di lobbying presso le istituzioni sanitarie, i governi nazionali e la Unione Europea.

Durante il suo mandato il prof. Carlo Pincelli, oltre a implementare le attività inerenti alla mission della società, ha dichiarato “intendo migliorare la visibilità e il ruolo di EDF attraverso un utilizzo più razionale dei social media e una più stretta collaborazione con le altre società scientifiche europee. L’obiettivo più importante della mia presidenza sarà tuttavia quello di mettere in atto tutte le iniziative possibili per promuovere la ricerca in Dermatologia a tutti i livelli, soprattutto sensibilizzando le giovani generazioni che ultimamente hanno perso questa passione. La ricerca è fondamentale per capire meglio le cause delle patologie e per trovare nuove cure”.

Il prof. Carlo Pincelli è il secondo italiano ad essere eletto Presidente dell’organizzazione.

L’European Dermatology Forum fu fondata nel 1997 da sette dermatologi, tutti a capo di dipartimenti universitari, proponendosi come organizzazione professionale senza scopo di lucro dedicata a migliorare le esigenze sanitarie dei pazienti con dermatologia in Europa. L’obiettivo era di attuare azioni volte a prevenire le malattie della pelle e migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria per i pazienti dermatologici e venereologici in Europa, in particolare rafforzando la posizione e riducendo l’impatto economico sulla salute della dermatato-venereologia e delle sue varie sottospecialità come allergologia e dermatologia oncologica a beneficio dei pazienti e della stessa professione.

CARLO PINCELLI

Docente Unimore prima presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dal 1998 e, successivamente presso la Facoltà di Biotecnologie, ora Dipartimento di Scienze della Vita dal 2005. E’ Direttore del Laboratorio di Biologia Cutanea e docente alla Scuola di Dottorato in Medicina Molecolare e Rigenerativa diUnimore. E’ stato per 2 anni “visiting research fellow” alla University of California di San Francisco (USA) e 1 anno come ”visiting professor” alla Boston University. E’ autore di oltre 200 pubblicazioni scientifiche dall’elevato impact factor. E’ stato Presidente della European Society for Dermatological Research (ESDR, 2007) e dal 2018 ne è membro Onorario. Membro Onorario anche della Società Francese di Dermatologia dal 2018 e stato a lungo Associate Editor del Journal of Investigative Dermatology (2012-2019). Attualmente è Presidente di European Dermatology Forum (EDF). Le sue ricerche si sono indirizzate su neurobiologia della cute sana e patologica e malattie bollose autoimmuni E’ inventore di 6 brevetti internazionali e fondatore e Presidente di PinCell srl, una startup di ricerca e sviluppo nuovi farmaci. Organizzatore e docente presso INSEAD di Fontainbleu del corso “Entrepreneurs in Clinical Academia (2012-2018).