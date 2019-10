Modena Rugby 1965, il week end biancoverdeblù

Termina con una sconfitta il precampionato del Giacobazzi Modena Rugby. A Imola, nell’ultimo test match prima del via della stagione ufficiale, il XV di Rovina perde 5 mete a 3 con il Romagna, squadra neo promossa in serie A. Gara in crescendo per i biancoverdeblù, che dopo aver subito la superiorità della mischia romagnola (in meta tre volte nel primo tempo), hanno saputo reagire nella ripresa, riuscendo ad entrare in tre occasioni nell’area di meta avversaria. Sconfitta di misura anche per la Cadetta, che perde 19-17 con il Trento Rugby, compagine di serie C1.

Vanno tutte e bersaglio le squadre giovanili. Si apre nel migliore dei modi la stagione in Elite del Giacobazzi Modena Under 18. A Collegarola i biancoverdeblù di coach Bigliardi hanno conquistato una vittoria piena al debutto, superando 29-8 il Perugia. Dopo un avvio zoppicante, Modena prende campo e coraggio e prima dell’intervallo mette a referto già tre mete. Nella ripresa arriva il poker, prima di un finale in sofferenza anche a causa dell’inferiorità numerica per un cartellino rosso.

Inizio di campionato convincente anche per le squadre Under 16 e Under 14. Il Modena Under 16 Elite supera quota 100 a Collegarola: termina 106-0 la sfida con gli Highlanders Formigine, che ha aperto la fase territoriale del torneo. Prestigioso successo esterno per l’Under 16 Regionale, che a Parma batte 36-0 l’Amatori. Non stecca anche il Modena Under 14, che espugna il Comunale di Formigine facendo suo il derby con gli Highlanders per 30-21.

Under 18 (girone Elite), Risultati 1° turno: Medicei-Livorno 17-6 (4-0), Romagna-Rugby Parma 21-43 (0-5), Amatori Valorugby-Rugby Lyons 45-0 (5-0), Giacobazzi Modena-Rugby Perugia 29-8 (5-0), Cavalieri Prato Sesto-Rugby Colorno 52-0 (5-0).

Classifica: Cavalieri Prato Sesto, Amatori Valorugby, Rugby Parma, Giacobazzi Modena 5, Medicei 4, Livorno, Perugia, Romagna, Lyons, Colorno 0.

Prossima giornata (13/10/19), 2° turno: Rugby Parma-Medicei, Perugia-Cavalieri Prato Sesto, Rugby Lyons-Giacobazzi Modena, Livorno-Amatori Valorugby, Rugby Colorno-Romagna.