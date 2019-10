A Formigine arriva l’Oktoberfest

Dall’11 al 13 ottobre gli amanti di birra e cucina bavarese potranno fare tappa in via San Francesco, nei locali che per tanti anni ha ospitato lo storico Bar Tigli, e sperimentare la versione formiginese del famoso Oktoberfest, momento forte del calendario di tutti gli appassionati di birra, presso il Forst Beer Garden.

Oltre all’immancabile birra, servita in ben cinque varietà, il menù sarà dedicato a tutti classici dell’Oktoberfest e della cucina tedesca: spätzle di grano saraceno e speck, zuppa d’orzo di funghi porcini e speck, würstel con crauti, stinco di maiale con crauti e patate al forno, costine cotte a bassa temperatura nella birra ed ovviamente gli immancabili bretzel e strudel di mele. L’evento, ad ingresso gratuito, sarà accompagnato da musica live e animerà il centro di Formigine ogni sera a partire dalle 19:00. Venerdì 11 alle ore 21.00 si esibirà Paolo Venturi insieme al suo trio blues, seguiti sabato 12 da The Sea Monkeys Beat e dal DJ set di Emilia Soullovers, concludendo domenica 13 con The Experience – U2 Tribute Band. Una nuova iniziativa dopo il weekend dedicato alle specialità altoatesine in occasione di “Alto Adige in tavola” in questo angolo del centro storico, nelle immediate vicinanze di piazza Calcagnini e del Castello, in attesa del 2020, anno in si rinnoverà l’affidamento in concessione dei locali che tutti i formiginesi conoscono appunto come “Bar Tigli”.