L’AOU di Modena partecipa alla Giornata Nazionale della Psicologia

Il Servizio di Psicologia Ospedaliera dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena, diretto dalla dottoressa Paola Dondi, aderisce alla quarta Giornata Nazionale della Psicologia che si celebra il 10 ottobre 2019. Nell’atrio centrale del Policlinico di Modena, al piano terra del Padiglione Beccaria e nell’atrio centrale dell’Ospedale Civile Baggiovara dalle ore 8,30 alle 18,00 saranno allestiti punti informativi dove gli psicologi dell’Azienda risponderanno alle domande dei cittadini sulle attività svolte del Servizio di Psicologia Ospedaliera. L’iniziativa è promossa dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi e patrocinata dal Ministero della Salute

La Giornata Nazionale della Psicologia nasce con lo scopo di informare sulle più rilevanti tematiche di interesse psicologico e far conoscere ai cittadini e alla comunità le potenzialità della Psicologia come scienza e come professione. Il tema della campagna 2019 è “Psicologia e Diritti Universali”.

Il Servizio di Psicologia Ospedaliera è un servizio alla persona, che risponde al bisogno di salute con attività di consulenza psicologica, di presa in carico durante la degenza, di trattamenti psicosomatici effettuati in ambito multidisciplinare in integrazione con gli specialisti coinvolti nei percorsi di cura.

L’intervento clinico è rivolto direttamente a pazienti dall’età pediatrica all’età adulta, ai familiari e/o “caregiver” e ai team curanti ed è attivabile in tutte le fasi di malattia, con particolare attenzione al trattamento del traumatismo e all’ambito delle cure palliative ed end stage. Viene favorito il rapporto con le istituzioni esterne per percorsi in continuità terapeutica Ospedale-Territorio e con il volontariato sociale.

Il Servizio di Psicologia partecipa, inoltre, attivamente al processo di “umanizzazione” ospedaliera attraverso il coinvolgimento nel progetto Ospedale senza Dolore, le attività di promozione della salute (secondo la logica dell’OMS “Ospedali promotori di Salute”) e interventi di Formazione permanente sul campo.