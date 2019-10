Rassegna sugli anni del terrorismo a cura Circolo Gramsci di Spilamberto

Il Circolo Gramsci di Spilamberto propone una rassegna di 3 serate dedicate all’approfondimento e alla valorizzazione della memoria di alcuni dei principali fatti degli anni del terrorismo in Italia: strage di Piazza Fontana, rapimento e uccisione di Aldo Moro, strage alla stazione di Bologna.

Gli eventi alterneranno la presenza di studiosi, storici, scrittori e testimoni, per comporre un mosaico di punti di vista differenti e per trattare il tema non solo dal punto di vista storiografico, ma anche emozionale e artistico, in modo da coinvolgere pubblici di ogni età. Nelle serate si avvicenderanno momenti di dibattito, letture, recital e testimonianza diretta.

Il primo appuntamento è fissato per giovedì 10 ottobre alle ore 21 al Faro di via Marconi 4 a Spilamberto, e verterà sulla strage di Piazza Fontana a Milano, della quale il 12 dicembre ricorrerà il 50° anniversario. Ne parlerà Mirco Dondi, docente all’Università di Bologna, dove insegna Storia contemporanea e dirige il Master di Comunicazione storica. Dondi è autore di un libro dedicato a Piazza Fontana, 12 dicembre 1969 (Laterza), e sempre per Laterza di un saggio sulla strategia della tensione e sul ruolo dei media nel costruire il clima di quegli anni: L’eco del boato. Storia della strategia della tensione 1965 – 1974.

La rassegna proseguirà giovedì 17 ottobre, stesso luogo e ora del primo appuntamento, con la presentazione di Se ci fosse luce del poeta di Fiorano Modenese Stefano Serri, ispirato alle lettere scritte da Aldo Moro nei 55 giorni del suo rapimento e la lettura scenica tra voce, musica e danza del gruppo teatrale sassolese H.O.T. Minds basato sul volume di Serri.

Ultimo appuntamento giovedì 24 ottobre dedicato alla strage alla stazione di Bologna, con il poeta Matteo Fantuzzi, che ha pubblicato con Feltrinelli una raccolta di poesie dedicata proprio ai fatti del 2 agosto 1980, la storica Cinzia Venturoli, docente all’Università di Bologna specializzata sul rapporto storia-memoria e Agide Melloni, autista ATC in servizio il giorno della strage che guidò il suo autobus 37 trasportando le vittime della bomba.

La rassegna ha il patrocinio del Comune di Spilamberto e dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.

Circolo Gramsci – Spilamberto (MO)

10 – 17 – 24 ottobre 2019

Luogo: Faro di Spilamberto, via Marconi 4, Spilamberto (MO)

Organizzazione: Circolo Gramsci Giovani di Spilamberto