Riapre domani la galleria Vado-Gardeletta

Riaprirà domani 10 ottobre la galleria Vado-Gardeletta, tra il Comune di Monzuno e quello di Marzabotto, interessata dallo scorso 11 settembre da lavori di consolidamento delle pareti interne che avevano causato la chiusura notturna della strada.

I lavori sono stati quindi completati rispettando i tempi prefissati: gli operatori sono intervenuti per prevenire possibili distacchi di detriti dal soffitto della galleria, che come noto dallo scorso aprile è soggetta a forti sollecitazioni. La chiusura della strada provinciale 325 Val di Setta per frana, infatti, ha spostato sulla viabilità comunale e sulla galleria in questione una notevole mole di traffico.

Le pareti della galleria sono state messe in sicurezza attraverso una rete contenitiva che impedisce l’eventuale caduta di frammenti, oltre che con l’installazione di un particolare telo che contiene le perdite d’acqua provenienti dalla roccia naturale nella quale è scavata. Con l’occasione il Comune di Monzuno ha inoltre provveduto a rinnovare l’impianto d’illuminazione. Nei prossimi giorni verrà rimossa anche la segnaletica temporanea che è stato necessario predisporre per avvisare gli automobilisti dei lavori.

La galleria già ad agosto era stata soggetta ad altri interventi: era infatti stata realizzata una struttura esterna, nei pressi dell’ingresso della galleria a Vado, volta a proteggere i passanti e le auto da eventuali frammenti che potrebbero cadere dalla parete montana soprastante.