Approvato il progetto definitivo per i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale

65.915,32 € per lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale in diverse zone della città. Li ha stanziati la Giunta comunale approvando all’unanimità la delibera n° 171 dell’8 ottobre, in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio, che approva il progetto definitivo della manutenzione.

L’intervento prevede l’esecuzione delle opere di rifacimento della segnaletica stradale nelle strade comunali che presentano elevati flussi di traffico e particolari situazioni deficitarie dal punto di vista dello stato manutentivo della segnaletica sia orizzontale, in conseguenza dell’usura ma anche di opere di manutenzione straordinaria e scavi che hanno comportato il rifacimento della pavimentazione stradale, sia verticale per sostituzione e nuova installazione ad integrazione dell’esistente.

“Si tratta di un primo intervento urgente – sottolinea il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – che va a sistemare alcune strade in cui ormai la segnaletica orizzontale era completamente sparita. Siamo consapevoli del fatto che ci siano altri tratti che necessitano di interventi e, nel prossimo bilancio, stanzieremo le somme necessarie ad attuarli. Attraverso l’assestamento di bilancio approvato nelle scorse settimane siamo riusciti a recuperare poco più di sessantacinque mila euro che verranno immediatamente impiegati per sistemare quelle strade che, attraverso le segnalazioni dei cittadini o della Polizia Municipale, sono state ritenute più urgenti”.

Saranno prioritari gli interventi da realizzarsi sulla viabilità principale che riveste un importanza particolare non solo per la mobilità cittadina ma anche per i collegamenti tra le diverse realtà insediative presenti in questa zona del bacino modenese e per quelli con la vicina provincia reggiana: attraversamenti pedonali nei pressi degli istituti scolastici, via Circonvallazione, Pedemontana, via Radici in Piano, via Radici in Monte, via Braida, via Regina Pacis.

Successivamente si provvederà a eseguire interventi sulla viabilità che costituisce la viabilità di penetrazione e poi su quella che costituisce la rete di tipo residenziale.

Nella realizzazione della segnaletica orizzontale particolare attenzione verrà posta nel rifacimento dei segnali legati alla sicurezza (attraversamenti pedonali e ciclabili, linee arresto, stop ecc). Gli interventi verranno cosi definiti e inseriti in elenco fino ad esaurire le risorse economiche a disposizione.