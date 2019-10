Poco dopo le 4 di stanotte due squadre dei Vigili del Fuoco del comando di Bologna sono intervenute in via Lianori, in città, per l’incendio di un camper. I pompieri hanno provveduto ad estinguere l’incendio e successivamente a smassare il materiale interessato. L’intervento è durato circa 2 ore. Sul posto anche la polizia di stato.