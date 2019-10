“Di Eroi Giovani e Belli”, venerdì al Fabbri di Vignola

ADMO Emilia Romagna invita la cittadinanza a partecipare alla rappresentazione teatrale “Di Eroi Giovani e Belli” venerdi 11 ottobre 2019 a partire dalle 20.45 al Teatro Ermanno Fabbri di Vignola (MO). Un’opera di Giuseppe Pesci (avvocato e a tempo perso autore) messo in scena da Andrea Santonastaso (attore di teatro e di televisione, illustratore e disegnatore di fumetti e insegnante di teatro) il cui ricavato sarà donato a sostegno dei progetti associativi.

ADMO Emilia Romagna è al fianco di TUTTE le famiglie dei pazienti che attendono speranzose il gesto di uno sconosciuto per poter vincere la malattia. Ogni anno, solo in Italia, circa 1800 persone, di cui metà bambini, vengono colpite da una malattia del sangue e inizia la lunga battaglia per sconfiggerla.

Il trapianto di midollo osseo offre una concreta possibilità di guarigione e, per alcune di queste, risulta essere l’unica cura possibile. Tale trapianto può essere effettuato solo se si trova una persona compatibile con il paziente e disponibile alla donazione delle cellule staminali emopoietiche. Purtroppo la compatibilità genetica è molto rara (1 su 100.000) ed è quindi estremamente difficile trovare tale corrispondenza.

ADMO Emilia-Romagna percio’, s’impegna quotidianamente nelle scuole, nelle piazze e nelle università grazie all’instancabile lavoro dei volontari: nel 2018 sono stati iscritti 8.711 nuovi potenziali donatori, attestandosi tra le prime regioni a livello nazionale per numero di nuovi iscritti. L’intero processo donativo dalla fase di informazione, all’iscrizione, al reperimento in caso di compatibilità, fino alla donazione effettiva viene sostenuto a livello economico interamente da ADMO.

L’evento, con ingresso libero, è organizzato con il supporto di BPER Banca e PREMIO Srl e patrocinato da Comune di Vignola, Unione Terre dei Castelli e Lions Club. Si ringrazia per la collaborazione ER Fondazione – Teatro Ermanno Fabbri.