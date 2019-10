Domenica a Formigine Bruno Mastroianni e Vera Gheno concludono la mini rassegna “Generazioni a confronto”

Domenica 13 ottobre si conclude la mini-rassegna “Generazioni a confronto”, protagonisti Bruno Mastroianni, giornalista e filosofo, esperto di comunicazione digitale e consulente per i social media di alcune trasmissioni Rai e Vera Gheno, sociolinguista e traduttrice, specializzata in comunicazione digitale per aziende e no profit, curatrice degli account social di Accademia della Crusca e Zanichelli.

Insieme presentano il libro “Tienilo acceso. Posta , commenta, condividi senza spegnere il cervello” (Longanesi 2018) nel quale, da esperti naviganti della rete, ci indicano una delle strade da percorrere per vivere in modo finalmente libero le ricchezze che i web e i social ci offrono: imparando a padroneggiarli senza lasciarcene schiacciare.

L’appuntamento si svolgerà domenica 13 ottobre alle ore 17.00 presso l’Oratorio San Francesco, Sala Clementina Secchi in via Ghiarola a Formigine (MO). La mini rassegna “Generazioni a confronto” è organizzata in memoria di Giuliano Iotti dalla famiglia Iotti, in collaborazione con la Cooperativa Monte Tabor e l’Associazione San Gaetano, con il patrocinio del Comune di Formigine, nell’ambito del quarantottesimo Settembre Formiginese.