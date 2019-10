Domenica a Reggio la ‘Giornata nazionale delle famiglie al museo’ sarà dedicata alla narrazione e al viaggio

Domenica 13 ottobre anche a Reggio Emilia, come in tutta Italia, si svolge la settima edizione di F@mu, la Giornata nazionale delle famiglie al museo, un’occasione in cui poter godere dei musei in modo speciale, un’esperienza straordinaria per tutta la famiglia.

Poiché l’edizione 2019 è dedicata al tema “C’era una volta al museo” e allo storytelling degli oggetti delle collezioni, domenica sarà una giornata alla scoperta delle infinite storie che un museo può raccontare, per trasformare la visita in un’esperienza speciale e significativa. Storie di opere e di luoghi ma anche di donne e uomini appassionati, di esploratori, di sognatori.

A Reggio in particolare, filo conduttore dell’evento dei Musei civici è il tema del racconto di viaggio, ovvero la scoperta di mondi lontani e paesaggi esotici liberamente ispirati all’avventuroso viaggio intorno al mondo di Mister Fogg.

La giornata sarà animata da un ricco programma di laboratori, narrazioni, giochi e spettacoli (tutti gratuiti) ambientati all’interno di spazi che si trasformano attraverso allestimenti studiati per un’accoglienza speciale. Fondamentale la collaborazione con partner del territorio (artisti, attori, atelieristi, narratori, musicisti…) che coinvolgono il pubblico attraverso performance e laboratori. Un’occasione unica per riunirsi in un posto magico.

Programma

mattina

dalle 10 – Il giro del mondo in 80 passi. Perché al museo è tutta un’altra storia…

Viaggio tra le collezioni a cura di Servizi Educativi dei Musei Civici

– La minuscola fabbrica di Pollicini

microcreazioni a cura di Luca Zanichelli

– LeggéRe storie

angolo relax con i libri illustrati di Didart

dalle 10 – Pesci, insetti… e bufale . Tra antichi equivoci e nuove frontiere

laboratorio a cura di Officina Educativa – Spazio Culturale Orologio

ore 10.30 – Cibo del passato e del futuro. Esperienze tra le collezioni

laboratorio a cura di Servizi Educativi dei Musei Civici

ore 11 – Guarda dentro al museo!

Storie per giovani esploratori, archeologi, artisti e bambini avventurosi, letture a cura dei Volontari NatiperLeggere

ore 11.15/11.45 – La città invisibile. Quando l’immaginazione diventa coraggio

Laboratorio a cura di Fcr e Reggio Emilia Città senza barriere

pomeriggio

dalle 15 – Il giro del mondo in 80 passi. Perché al museo è tutta un’altra storia…

Viaggio tra le collezioni a cura di Servizi Educativi dei Musei Civici

– La minuscola fabbrica di Pollicini

microcreazioni a cura di Luca Zanichelli

– LeggéRe storie

angolo relax con i libri illustrati di Didart

dalle 15.30 – Ready to travel through time?

Un indimenticabile viaggio nel tempo in lingua inglese, dalla preistoria al futuro!

laboratorio in lingue straniere

dalle 16 – Improvvisamente… Spettacolo!

Giochi d’improvvisazione teatrale a cura di ImproJunior

16.30/17/17.45 – La città invisibile. Quando l’immaginazione diventa coraggio

laboratorio a cura di Fcr e Reggio Emilia Città senza barriere

16.30 – Guarda dentro al museo! Storie per giovani esploratori, archeologi, artisti e bambini avventurosi

letture a cura dei Volontari NatiperLeggere

dalle 17.30 – Spuntini di… sospensione

Merenda per tutti i bambini che hanno voglia di una pausa

17.30/18 – Cibo del passato e del futuro. Esperienze tra le collezioni

laboratorio a cura di Servizi Educativi dei Musei Civici

L’iniziativa è ad ingresso gratuito e senza obbligo di prenotazione

Info: 0522 456477 Musei Civici – uffici, via Palazzolo, 2 (da lun a ven: 09.00 – 13.00 / mar, gio: 14.00 17.00) 0522 456816 Palazzo dei Musei, via Spallanzani, 1 – musei@comune.re.it