Ippocastano cade in via De’ Fogliani a Modena: danneggiate due auto

Nella serata di mercoledì 9 ottobre, in via De’ Fogliani, uno degli ippocastani del viale alberato si è abbattuto al suolo danneggiando due auto parcheggiate. In quel momento non c’erano persone nella zona.

Da un primo esame, effettuato dai tecnici del servizio Manutenzione urbana del Comune di Modena nella prima mattina di giovedì 10 ottobre, risulta che la pianta, alta circa 14 metri, avesse un problema alle radici (una cosiddetta radice strozzante) che potrebbe essersi sviluppato negli ultimi mesi in maniera non visibile.

Nell’ambito del piano di controllo del patrimonio arboreo comunale che a rotazione interessa tutte le strade e i parchi cittadini, tutti gli alberi del viale, infatti, lo scorso anno erano stati sottoposti a un’indagine di stabilità, terminata nel mese di marzo 2018, dalla quale erano emerse criticità per una sola pianta che era poi stata abbattuta. Un nuovo controllo strumentale di stabilità su tutte le piante del viale, una trentina, è già stato programmato dai tecnici comunale e sarà effettuato nei prossimi giorni.

Per le due auto danneggiate dalla caduta della pianta sono state avviate le procedure per i risarcimenti assicurativi previsti dalle norme.