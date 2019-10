L’Ufficio Elettorale del Comune di Bologna si trasferisce in piazza Liber Paradisus

Una nuova sede per l’Ufficio Elettorale del Comune di Bologna che da lunedì 28 ottobre aprirà in piazza Liber Paradisus 11. Per facilitare le operazioni di trasloco, i locali di via Don Minzoni 10/2 resteranno chiusi al pubblico dal 16 ottobre; i cittadini, in caso di necessità, potranno contattare l’ufficio al numero 051 219 4222.

L’Ufficio Elettorale riaprirà nella nuova sede con il consueto orario di ricevimento: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13 e il martedì e giovedì anche dalle 15 alle 16.30.