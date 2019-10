Sabato e domenica sapori in festa con “Autunno a Vignola”

Sabato 12 e domenica 13 ottobre torna “Autunno a Vignola”, l’ormai tradizionale appuntamento dedicato alle eccellenze della gastronomia locale e stagionale, organizzato dalla Pro Loco di Vignola e dal Comune.

Tanti gli appuntamenti in programma, in diverse zone del centro. Sabato 12 ottobre, in piazza dei Contrari, a partire dalle 14,30 sarà attivo il “Mercato del Gusto”, con degustazioni e vendita di prodotti tipici del territorio. Dalle 16 alle 18 via a “C’era una volta – I segreti della sfoglia tirata a mano”, laboratorio per ragazzi e adulti per scoprire i segreti di una buona pastella. Alle 21 lo spettacolo “Musica e Parole – Suoni e racconti straordinariamente emiliani” con Andrea Barbi e Alberto Bertoli.

In piazza Boncompagni alle 15,30 street food con proposte gastronomiche della tradizione. Alle 16,30 “Il Dottore innamorato”, spettacolo di burattini a cura dell’associazione culturale “I burattini della commedia”. In via Garibaldi, a partire dalle 14,30, cottura dei mosti per la produzione dell’aceto balsamico tradizionale di Modena per l’acetaia del Comune di Vignola. In via Soli, dalle 14,30, raduno di trattori d’epoca a cura del “Gruppo emiliano trattoristi transumanti”. In via Bonesi, dalle 14,30, laboratori e giochi di strada a cura dell’associazione “La banda della trottola”.

Domenica 13 ottobre il programma prenderà il via fin dal mattino. In piazza dei Contrari, dalle 10 alle 19, “Mercato del Gusto”, con degustazioni e vendita di prodotti tipici del territorio. Dalle 11 alle 13 e dalle 14,30 alle 18 laboratorio di intaglio di frutta e verdura, a cura del Club Intagliatori della città di Modena. In piazza Boncompagni, dalle 10 alle 19, “Sapori d’autunno”, street food con proposte gastronomiche della tradizione. Dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 18 “Spazio bimbi” (presso il cortile interno di palazzo Barozzi) con laboratori e animazioni dedicati ai più piccoli. Alle 17 presso la libreria “Castello di carta” incontro con lo scrittore Michele Marziani dal titolo “Il suono della solitudine – Piccole storie da raccontare a te stesso”. In via Garibaldi, a partire dalle 10, cottura dei mosti per la produzione dell’aceto balsamico tradizionale di Modena per l’acetaia del Comune di Vignola. Dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 si potrà inoltre visitare l’acetaia comunale presso il municipio di Vignola. In via Soli, alle 14,30, raduno di trattori d’epoca, mentre in via Bonesi, sempre dalle 14,30, sono previsti laboratori per bambini e giochi di strada.

Durante tutta la durata della manifestazione saranno anche attive stuzzicherie e locande (in particolare in via Soli, via Bonesi, piazza Boncompagni e presso i diversi locali della città), sarà possibile visitare la rocca di Vignola e saranno organizzate, nelle medesime giornate, diverse altre iniziative. L’associazione Vignola Animazione ha infatti organizzato la “Paperella’s Cup”, gara di paperelle lungo il canale San Pietro, tra Vignola e Savignano, in programma sabato alle 15. Domenica, al parco della piscina, “Animal House”, sempre a cura di Vignola Animazione. Nell’ambito di “Ottobre Rosa”, mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, sabato alle 10 presso il parco della biblioteca si terranno lezioni di Qi Gong, mentre domenica alle 8,30, sempre con partenza dal parco della biblioteca, il gruppo MuoviVi in collaborazione con l’associazione “Cercasi Nonne” ha organizzato due camminate durante le quali sarà proposta la vendita di un fiocco rosa. Il ricavato andrà all’associazione “Io sto con voi onlus”.

Ancora, sabato 12 ottobre dalle 15 alle 19 e domenica 13 ottobre dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 19, presso la biblioteca comunale sarà attiva la bancarella per la vendita dei libri usati.